Dear Italian readers, several of you have asked me for the schedule of my upcoming book tour in Italy, for L’Opzione Benedetto. I have just received the following from my publisher in Rome. Here are the public events:

ROD DREHER in Italia – 9/17 settembre 2018

à Domenica 9 settembre 2018 ore 19.00

Archivio storico – Biblioteca comunale

Via G. Marconi 24 – CASTELSARDO (SS)

Un’isola in rete – Festival internazionale di promozione del libro e della lettura

INCONTRO CON L’AUTORE

Rod Dreher presenta “L’Opzione Benedetto” (Ed. San Paolo) con Martino Cervo, La Verità – Mattia Ferraresi, Il Foglio à Lunedì 10 settembre 2018 ore 19.00

Teatro Eliseo

Via Nazionale 183 – ROMA

NEL MONDO, NON DEL MONDO. La fede nell’epoca post cristiana e l’Opzione Benedetto

Intervengono:

– Rod Dreher, giornalista e autore de “L’Opzione Benedetto” (Ed. San Paolo)

– Giovanni Maria Vian, L’Osservatore Romano

– Giuliano Ferrara, Il Foglio à Mercoledì 12 settembre ore 21.00

The Johns Hopkins University SAIS Europe

Via Beniamino Andreatta 3 (ex via Belmeloro 11) – BOLOGNA

BASTERÀ UN VILLAGGIO CRISTIANO? Le sfide del mondo e l’Opzione Benedetto

Intervengono:

– Rod Dreher, giornalista e autore de “L’Opzione Benedetto” (Ed. San Paolo)

– Mons. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna

Modera: Luca Fiore, Tracce à Venerdì 14 settembre ore 21.00

Palazzo Marino – (Sala Alessi)

Piazza della Scala 2 – MILANO

DIO HA BISOGNO DEGLI UOMINI. L’Opzione Benedetto e la presenza dei cristiani nel mondo

Intervengono:

– Rod Dreher, giornalista e autore de “L’Opzione Benedetto” (Ed. San Paolo)

– Claudio Risé, scrittore, giornalista e psicoterapeuta

Modera: Martino Cervo, La Verità à Sabato 15 settembre ore 17.30

Libreria San Paolo

Via Pattari 6 (zona Duomo) – MILANO

APERITIVO CON L’AUTORE

Incontro pubblico con Rod Dreher à Lunedì 17 settembre ore 17.30

Oratorio di San Filippo Neri

Via Lomellini 12 – GENOVA

ESSERE CRISTIANI OGGI, QUI E ORA

Intervengono:

– Rod Dreher, giornalista e autore de “L’Opzione Benedetto” (Ed. San Paolo)

– Don Massimiliano Moretti, Fondazione A.R.M.O. Cappellani del Lavoro

– Luca Mazzolino, Presidente Azione Cattolica Diocesana

Modera: Fabio Campinoti, Istituto Superiore di Scienze Religiose

I hope to meet some of you there!