This actually happened at the Vatican tonight, at the Youth Synod:

Les surprises du #Synod2018 : quand les prélats de l’Eglise écoutent du hip-hop, au cours de la rencontre du pape avec les jeunes. #Mustwatch #dejaculte

➡️ https://t.co/3tHGVcoVo1 pic.twitter.com/JpXId9ELv2 — KTOTV (@KTOTV) October 6, 2018

I’m so sorry, Catholics. This can’t last forever.

via GIPHY